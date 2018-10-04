女生愛吃漢堡熱狗？ 哈佛研究警告：乳癌風險上升

美國哈佛大學研究指出，女性食用漢堡、熱狗等加工食品，會讓得到乳腺癌機率上升9％。（路透）

2018-10-04 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）發表最新研究指出，女性愛吃漢堡、熱狗等加工食品，會讓得到乳腺癌機率上升9％，研究人員希望別認為風險不高就掉以輕心，研究發布在《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）。

綜合外媒報導，哈佛公共衛生學院分析過去的28項飲食與癌症關連研究，過去這些研究顯示食用加工肉品與消化道、前列腺和胰腺腫瘤呈正相關，主要作者法芙德（Maryam Farvid）博士指出，「此次總匯分析表明，食用加工肉類也可能增加患乳腺癌的風險」。

加工肉品是指天然肉品經過鹽漬、醃漬、發酵、煙燻或合成製造出來的肉類，用於製作香腸、熱狗、培根、火腿或鹹味牛肉，團隊發現只吃牛肉、羊肉、豬肉、羊肉等未經加工的肉品，患乳腺癌機率反而相對沒有那麼高。

法芙德博士表示，食用紅肉會攝取到飽和脂肪、膽固醇與動物性「血紅素鐵」，原就與乳腺癌有關，加工肉品中含有大量的硝酸鹽和亞硝酸鹽，可能加劇與乳腺癌的關聯性；世界癌症研究基金會（WCRF）建議完全不食用紅肉，英國健保署（NHS）則建議每天只吃70公克，美國政府則無對此建議食用量。

觀看研究原文請點下面

《國際癌症期刊》