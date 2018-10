他抓得住我！得知獲得諾貝爾獎那一刻是這樣子

2018-10-03 21:38

〔即時新聞/綜合報導〕2018年諾貝爾化學獎得獎名單今(3)日出爐,分別由美國科學家美國科學家弗朗西絲·阿諾德(Frances H.Arnold)、喬治.史密斯(George P.Smith)與英國科學家葛雷果立.溫特(Sir Gregory P.Winter)獲得殊榮,2名得獎者目前均已現身說法

諾貝爾獎官方推特貼文指出,在瑞典時間上午11點45分(台灣時間下午5點45分)公布化學獎得獎名單後,打電話給喬治.史密斯通知得獎訊息,當時他正在家中,接到電話後笑顏逐開,歡喜得合不攏嘴,而這一切都被攝影師薩柏(Marjorie R. Sable)記錄下來。

諾貝爾化學獎史上第5位女性得獎者弗朗西絲·阿諾德(Frances H.Arnold)在美西時間上午8點(台灣時間晚間9點)在推特發表得獎感言,她指出,「謝謝每個人!我好愛這個支持性的社群,我驚呆了!現在我只要從達拉斯回家...」。

諾貝爾官方推特全文

Just in! George P. Smith taking early morning calls at home, immediately after the announcement of his #NobelPrize in Chemistry. Photographer: Marjorie R. Sable pic.twitter.com/mQNtkSpE7X

弗朗西絲·阿諾德推特全文

Thank you everyone! I love this supportive community. I'm stunned, and now I just have to get home from Dallas...