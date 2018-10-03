英國人就是不爽川普！這次派小魔女瑪蒂達「對抗」

瑪蒂達雙手插腰，毫不畏懼地瞪向美國總統川普。（美聯社）

2018-10-03 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普曾引爆10萬英國人上街示威，堪稱是英國人眼中最不受歡迎的美國總統，現在就連英國知名兒童文學作品《瑪蒂達》（Matilda）中，一名聰明、善良，且擁有超能力的同名主角，也挺身而出「對抗」川普。

據《英國廣播公司》報導，為紀念《瑪蒂達》發行30週年，英格蘭東南部白金漢郡樹立起兩座新雕像，其中綁著馬尾的「小魔女」瑪蒂達雙手插腰，毫無畏懼地瞪向身旁比自己高大的川普。設計雕像的羅爾德達爾故事公司（Roald Dahl Story Company）表示，「瑪蒂達告訴我們，無論你有多麼弱小、多麼無能為力，都可以在自己的生活中擊敗（在故事裡當壞人的）川契布爾校長（Ms. Trunchbull）。」

報導指出，在羅爾德達爾故事公司一項針對2000名英國人的調查結果中，當受訪者被問及瑪蒂達的「現代剋星」是誰時，有高達42％的人回答川普，另外21％的人則認為是英國首相梅伊（Theresa May）。

據了解，英國人拿川普「尋樂紓壓」已非第一次。川普曾在今年7月訪英，當時倫敦上空飄揚「巨嬰川普」氣球，要「熱烈迎接」美國總統的到來。該大型氣球是由反對美國總統川普的英國抗議人士集資製作，外表包著尿布，右手拿著手機，意在諷刺愛發推文的川普是「推特總統」。