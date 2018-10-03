討好中國遊客？ 日本街頭驚見學生慶祝「中國」國慶

日本街上出現一群學生慶祝「中國國慶」。（圖翻攝自微博）

2018-10-03 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日一則影片在網路瘋傳，日本街上出現一群學生敲鑼打鼓、高舉「慶祝中華人民共和國國慶」的紅布條遊行，讓中國網友直呼，「日本為了中國遊客，真是花招百出！」

有中國網友昨（2）日在微博上PO出一段影片說，日本為了招攬中國遊客花招百出，甚至不惜載歌載舞，從影片中可見，一大群學生身穿制服在街上遊行，前段學生負責敲鑼打鼓，後半段學生則舉著「慶祝中華人民共和國國慶」的紅布條，還有人一手拿著中國國旗、一手拿著日本國旗狂搖，氣氛相當熱鬧。

許多中國網友看了之後說，「日本商家為了中國遊客真是拚了」、「幫我們國慶比我們自己國慶還認真」、「應該的啦，我砸那麼多錢買日本化妝品」，然而有網友解釋，「這是日本的唐人街，是中國人自己慶祝的，並非日本為了討好中國遊客」，「不是日本傻、恐怕日本人還笑我們傻呢」。

事實上，根據《每日經濟新聞》報導，今年日本受「燕子」強颱和北海道大地震的影響，旅遊業的確受到嚴重衝擊，許多日本店家真的會貼出「喜迎國慶」等標語，來吸引中國遊客消費。據了解，2018年中國遊客最喜歡出國旅遊玩的國家就是日本，且預計今年「十一國慶」假期至少會有700萬人出國遊玩，創歷來人數新高。

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