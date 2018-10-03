中國軍艦進逼美艦 中方嗆：美國別挑釁

美艦狄卡特號（見圖）前幾天航行到南海南薰礁和赤瓜礁12海里範圍。（美聯社）

2018-10-03 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）9月30日航行在南海海域，未料中國解放軍軍艦竟逼近，差點造成兩艦碰撞；中國外交部發言人華春瑩卻對此抗議，喝令美國不要再對中國挑釁。

華春瑩2日在記者會中提到，美國驅逐艦狄卡特號沒有得到中國許可，擅自闖入南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson）12海里範圍，中國海軍派出驅逐艦「蘭州號」查察美艦身分後，對其警告並把狄卡特號「驅之別院」。華春瑩重申，中國擁有南海島礁主權。

華春瑩斥責美國以「自由航行」的名義，實際上卻做出有損中國利益的行徑，也枉顧中國與東協共同維護的南海和平局勢，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」，喝令美國切勿繼續對中挑釁，否則中國會祭出一切手段，就為了保護「國家主權和安全」。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）聲明，中國驅逐艦當時在南中國海南薰礁附近，以「不安全」和「不專業」的動作朝美軍衝來，甚至罔視避碰原則逼近至45碼（41公尺）內，狄卡特號為避免碰撞大動作迴避；布朗說，美軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。