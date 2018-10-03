南韓狗肉農場被踢爆環境髒亂 狗狗被迫吃垃圾

南韓的狗肉養殖場環境髒亂，不只一次被踢爆。（圖擷自Humane Society International臉書）

2018-10-03 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕南韓狗肉養殖場被踢爆環境髒亂，狗狗被迫擠在小籠子內；當地SBS電視台也訪問其他狗肉場，主人不但餵狗狗腐敗食物，有些被偷來的狗還掛著項圈。不過，南韓法院在今年6月判定，肉類消費不是殺死狗的合法理由，在禁止狗肉的道路上邁向新的一步。

綜合外媒報導，南韓的狗肉養殖場被澳洲攝影團隊拍到環境髒亂，狗狗被迫和蒼蠅為伍，只能吃垃圾果腹；韓國SBS電視台訪問了相關業者，有業者苦求不要公開身分，聲稱自己貧困，連加油的錢都沒有，只好餵腐敗食物給狗吃；在那個業者的狗肉場中，還有一些疑似被偷來的狗，身上還戴著項圈。

不過，南韓政府實施更嚴格的動物福利規定，打壓殘忍狗肉場，加上年輕人排斥狗肉，部分狗肉場面臨倒閉；今年6月，有個狗肉場經理打死狗狗，法院以肉類消費不是殺死狗的合法原因為由，裁罰了300萬韓圜（約新台幣8萬多元），這項裁決將影響可能完全禁止狗肉的新法律。

狗肉場業者對這個結果似乎不太認同，提到有100萬人從事狗肉相關工作，若全面禁止，要如何創造100萬個新工作給這些人？有數據指出，70％的南韓人不吃狗肉，但只有40％的人認為應該禁止。