「撿來的狗牠最體諒我」女子花170萬複製愛犬

上海一名女子因不捨狗狗「兔子」離世，決定花38萬人民幣來複製狗。（圖擷取自梨視頻）

2018-10-03 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕上海一名女子愛狗成癡，因不捨所有撿來的流浪狗中，其中一隻她最愛的狗狗去世，便下定決心要花38萬人民幣（約新台幣170萬）來複製狗狗，讓牠的生命延續，但同時也引來不少爭議。

綜合中媒報導，上海的這名金小姐因為非常喜歡狗狗，9年下來她已經收養過30、40隻流浪狗，且對狗狗疼愛有加，平均一個月就得花上3千人民幣（約新台幣1.3萬）來照顧動物，相當於她每月薪水的一半。可惜其中一隻她最喜歡的狗狗「兔子」在今年2月因病去世了，讓她相當難過。

金小姐表示，這隻名叫「兔子」的狗狗，是8年前她撿來的流浪狗，「兔子相當乖巧，還會主動制止其他狗狗打架，是所有狗狗裡面最體諒我的。」但無奈「兔子」最後被檢查出腎衰竭，今年2月離世時金小姐也沒能陪在牠身旁，讓金小姐感到相當愧疚和後悔，打算分期付款38萬人民幣來「複製狗」，讓「兔子」能重新回到她身邊。

然而許多網友認為，動物本來就有生死，不應該強求，且「複製狗」是相當殘忍的行為，就算狗狗有同樣的外表，個性也不會一樣，這麼做無疑是人類自私的表現。對此，金小姐坦言，「兔子」對她來說非常重要，「雖然用38萬來複製狗狗並不是小數目，但只要有可能，她會想辦法去做這些事情」。據悉，用「兔子」複製出來的狗狗已經出生。