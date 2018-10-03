《巫師》太紅原作者後悔了 再向遊戲商索要5億授權費

世界知名的ARPG遊戲《巫師》系列，改編自被稱為「波蘭托爾金」的奇幻作家安傑·薩普考斯基（Andrzej Sapkowski）筆下的作品《獵魔士》；日前傳出作者再向遊戲商索討約5億元的授權費。（美聯社）

2018-10-03 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名的ARPG遊戲《巫師》系列，改編自被稱為「波蘭托爾金」的奇幻作家安傑·薩普考斯基（Andrzej Sapkowski）筆下的作品《獵魔士》，遊戲以豐富的故事內容與廣大世界地圖著稱，從2007年至2015年已陸續出版的3款系列遊戲，成功紅遍全球，成為近代的經典遊戲作品，紅到連「Netflix」要翻拍成影集；不過日前傳出早年將「遊戲改編權」直接賣斷給遊戲商「CD Projekt RED」的原作者，疑似沒想到遊戲居然紅遍世界，想再向遊戲商索討波蘭幣6000萬元（近新台幣5億元）。

綜合外媒報導，當年波蘭的遊戲廠商「CCD Projekt RED」尚是間未成氣候的遊戲公司時，找上安傑·薩普考斯基（Andrzej Sapkowski）想購買他的作品《獵魔士》改編成遊戲作品，當時「CD Projekt RED」開出了2個方案，一個是依遊戲利潤的百分比分紅，一個是直接買斷；當時安傑認為遊戲不會紅，若是依百分比分紅根本賺不到錢，於是執意要一次賣斷。

當然結果跌破安傑的眼鏡，雖然《巫師》沒有獲得成功，還差點把「CD Projekt RED」搞到破產，但隨著《巫師2》開始受到注目，不只讓公司起死回生，之後的《巫師3：狂獵》更是獲得了空前的成功，不僅好評如潮，也獲得無數遊戲大獎，遊戲公司更至少賺進6330萬美元（約新台幣19億元）。

過去《獵魔士》的原作者安傑已經多次表示之前把版權賣斷行為「非常愚蠢」，他表示「因為當時我認為遊戲根本不會成功，所以我蠢到把所有故事世界觀全部賣給他們」，還曾抱怨遊戲太紅，「紅到很多人以為是先有遊戲，才有小說」；不過日前安傑透過律師，聲稱「CD Projekt RED」當初買的只有初代《巫師》遊戲的改編權，並不包括續作以及相關的擴充DLC內容，因此向「CD Projekt RED」索討《巫師》遊戲系列獲利的6%，約6000萬波蘭茲羅提（近新台幣5億元）當作授權費。

不過「CD Projekt RED」發出聲明回應，公司當初是合法地獲得原作者的版權，這個新的授權費是「毫無根據的」；雖然公司立場已經回絕了這個要求，不過仍希望能與原作者友好的達成協議。