杜特蒂「社群小編」辭職 前性感女團長為預算案離開內閣

尤遜在3日辭去菲律賓總統府通訊辦公室副主任一職。（法新社）

2018-10-03 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統府通訊辦公室（PCOO）副主任尤遜（Mocha Uson）3日辭職。她聲稱，自己先前缺席兩次預算會議後，遭到左派議員延後通過辦公室的預算案，為了讓預算案順利通過，才下此決定。

據《CNN》報導，36歲的尤遜過去曾是性感女團「摩卡女郎」（Mocha Girls）的團長，工作內容是透過社群媒體，向全國民眾宣傳總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政績及成就。對於辭職一事，她表示：「這是我們（內閣）的體制，我們必須遵循它，因此我決定辭職，這樣做才能通過PCOO的預算案。」

報導指出，去年尤遜在上任後被許多民眾批評，質疑她在社群媒體上散播假新聞，發布具「誤導性」及「爭議性」的內容，還利用職權在自己超過570萬追隨者的臉書專頁上攻擊異議人士。

為此她強調，儘管她辭職了，她的戰役也還在持續，「對那些批評我的人來說，他們還沒有贏得這場仗，我不是因為害怕他們才辭職，我只是想讓這場仗打得公平。」而未來她將會以平民的身分積極經營社群媒體。

據了解，2016年菲國總統大選中，尤遜帶領女團「摩卡女郎」力挺杜特蒂並為他站台，而杜特蒂在以壓倒性票數入主馬拉坎南宮後，積極提拔尤遜，終於在2017年5月讓尤遜坐上PCOO的副主任職位。