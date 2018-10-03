被中國人造假玩垮 加拿大這個省廢除投資移民計畫

加拿大愛德華王子島省被大量中國人造假移民資料，宣布中止企業家移民計畫。（法新社）

2018-10-03 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大愛德華王子島省（PEI）為2017年加拿大經濟成長表現最為亮眼的地區，卻已宣布廢除「以投資當地換取移民資格」的企業家移民計畫，原因在於太多中國人為移民造假資料，連送審的地址也非實際居住地址。

綜合外媒報導，加拿大邊境服務局（CBSA）指控中國1對鐘姓姐弟，涉嫌從2008年至2015年藉由其所經營的旅宿業，讓多達566名中國人以投資名義設籍，以通過移民審查，官方深入調查後發現，這對姐弟利用相同手法共替1028名中國人矇混過關，但60歲的鐘平（Ping Zhong，音譯）與58歲的弟弟鍾億（Yi Zhong，音譯）堅持不認罪，11月30日將開庭受審。

加拿大愛德華王子島省的企業家移民計畫，內容為移民者對官方付出擔保金，並在當地投資一定金額，同時必須開設資本額不低於7.5萬加幣（約台幣179.2萬元）的公司，且必須於公司營運期間住在當地，1年內至少須有半年在境內；但被查出造假的中國人均住在加拿大其他地區，有些人甚至根本不在加拿大。

在被中國人詐欺後，愛德華王子島省政府自我檢討，並接受外界批評審查太過鬆散，因此決定廢除這項計畫，將移民資格審查方式恢復成與其他省份相同之模式，除提供擔保金與投資之外，移民者還必須證明經營成功，名下企業必須至少營運1年，才可獲得永久居留權。