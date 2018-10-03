印尼強震海嘯已致1407死 罹難者曝屍多日開始發臭

印尼強震海嘯罹難人數持續上修，目前已升至1407人，由於許多罹難者屍體仍未處理，已經開始發臭，恐爆發疫情。（法新社）

2018-10-03 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島9月28日遭規模7.5強震襲擊，隨後引發大規模海嘯襲擊巴路市（Palu）和浪加拉縣（Donggala），造成慘重傷亡，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）今表示，罹難者已達1407人。

綜合外媒報導，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，這次地震及海嘯造成的災難，讓6萬5333戶房屋倒塌，罹難人數持續上修，目前已增至1407人，至今仍有多人失蹤，由於偏遠重災區交通中斷與外界失去聯繫，死傷人數還有繼續攀升的可能性，許多罹難者屍體仍未處理，已經開始發臭，恐爆發疫情。

聯合國預估，災區19.1萬人需要人道救援，其中包括46000名兒童及14000名老人，他們非常需要帳篷、食物、清潔水、衛生設置等等。

而蘇拉威西島北部的索普坦火山（Soputan）今早爆發，火山灰直衝4000公尺高空，當局要求人們遠離火山口4公里以外的範圍，以免受到火山碎屑以及未來可能出現的熔岩流傷害。

由於偏遠重災區交通中斷與外界失去聯繫，死傷人數還有繼續攀升的可能性。（美聯社）