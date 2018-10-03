美F-35戰鬥首秀 外媒痛批「1億美元戰機打AK-47步槍」

近日有外媒批評，美國以F-35戰機來執行阿富汗的戰鬥任務，不是使用納稅人錢最好的例子。（路透社）

2018-10-03 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國最先進的F-35隱形戰機在阿富汗首次執行戰鬥任務，為這架史上最昂貴、造價1億美元的戰機立下劃時代里程碑。然而有外媒痛批，用價值1.15億美元的飛機來打擊AK-47自動步槍和手動反坦克榴彈發射器，根本是「浪費時間」。

美國政治外交性雜誌《國家利益》（The National Interest）近期批評，為什麼要用價值1.15億美元的飛機來打擊AK-47自動步槍和手動反坦克榴彈發射器?用F-35來完成這樣的任務，不是使用納稅人錢的最好的例子。在首次空中打擊那天，美國國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）呼籲五角大廈「找到節省時間和金錢的方法」。

雜誌指出，F-35克服了「單程1000里」的問題，並且使用了最昂貴的武器裝備，包含價值分別超過19000美元和22000美元的GBU-12雷射導引炸彈和GBU-32聯合直接攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munition，JDAM）。

洛克希德馬丁公司製造的F-35隱形戰機是是武器生產史上最昂貴的一個項目，美國在這個項目上花費了近1.5兆美元（近46兆台幣），在遇到一些問題後，研發者們把計劃的支出又增加了數千億美元。