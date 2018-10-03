范冰冰遭重罰40億 5年來撈金186億繳款「綽綽有餘」

據悉，范冰冰檯面下的進帳很可能高達186.5億元台幣，40億台幣的罰金對她的荷包而言「綽綽有餘」。（圖擷取自范冰冰微博）

2018-10-03 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰捲入陰陽合約風波，遭重罰人民幣8.83億元（約新台幣40億元），她也首度在微博上公開道歉。據悉，范冰冰2013至2017年的公開收入高達人民幣9億元，再加上成立空殼公司的隱藏收入，應勉強負擔得起這筆罰金。

綜合報導指出，范冰冰2017年收入約人民幣3億元、2016年為2.4億元，2015年為1.28億元，2014年為1.22億元，2013為1.1億元，合計高達人民幣9億元（約新台幣37.3億元），收入居中國名人之冠。

然而，范冰冰的收入不止於此，先前有媒體踢爆，中國新疆霍爾果斯註冊的影視公司，截至去年8月已經達到1600多家，范冰冰間接控股的「霍爾果斯愛美神影視文化有限公司」就是其中一家。此外，范冰冰名下也有多家空殼公司，她在其中5家擔任法人代表，並另入股7家公司，掛名擔任9間公司的高階主管。

中國央視前主持人崔永元更爆料直指，范冰冰檯面下的進帳很可能高達186.5億元台幣，40億台幣的罰金對她的荷包而言「綽綽有餘」。

中國裁定范冰冰罰款的消息傳出後，她也透過微薄發布道歉聲明，不少中國網民卻不以為然酸說「花錢能擺平的，都不是事兒」、「真厲害，罰完錢就沒事了」、「退出娛樂圈吧！」。