川普幫父母逃稅？白宮砲轟：《紐時》信用達全新下限！

白宮表示報導是「誤導性攻擊」，更重砲痛批「紐約時報信用達全新下限」。（資料圖 歐新社）

2018-10-03 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕美媒《紐約時報》報導稱美國總統川普和兄弟姊妹們協助父母逃稅，金額達到數百萬美元，且川普從父親的房地產事業中，獲益至少4.13億（約新台幣126.7億元）美元。對此，白宮表示報導是「誤導性攻擊」，更重砲痛批「紐約時報信用達全新下限」。

綜合外媒報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）重砲抨擊該報導，表示川普的父親佛瑞德．川普（Fred Trump）過世已近20年，看到「失敗的紐約時報」對川普家庭這種「誤導性攻擊」實在令人感到難過，而且美國國家稅務局（IRS）早已通過這些文件。「紐約時報與其他媒體的信用達全新下限，因為他們藉攻擊總統與其家人而非報導真相」。

據《紐約時報》報導，川普與兄弟姊妹透過成立假公司，假裝收了父母數百萬美元的贈與，設法向稅務當局大幅低估其房地產估值，以規避贈予稅和遺產稅，幫助父母逃了數百萬美元的稅，且從父親的房地產事業中，獲益至少4.13億（約新台幣126.7億元）美元，而川普卻在競選總統期間把自己塑造成白手起家的地產大亨。