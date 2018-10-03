造神無極限！中國益智問答節目 題目全是習近平...

中國專為習近平打造個人宣傳節目。（圖片擷取自《人民網》）

2018-10-03 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國國家主席習近平思想列入憲法，以及取消任期限制，習近平權勢儼然達到頂峰，個人形象也成為國家宣傳重點項目。中國電視台近來製作了數集教育民眾社會主義及習近平思想的節目，甚至連習最愛閱讀的書籍也成為考題。

根據《紐約時報》報導，中國製作了一個名為「新時代學習大會」的理論節目，打著「學習新思想，共築中國夢」的口號，主要藉由益智問答方式進行，其中一部分主題全為習近平量身打造，包括習最愛的書籍、演說內容的意涵或下鄉期間的事蹟等，節目設定為5集，主旨在啟發年輕世代對習近平生活、思想的興趣。

報導中提到，雖然節目有益智問答成分，但不會有獎金或獎品等設計，題目除了聚焦在習近平外，也有一些關於馬克斯、毛澤東和鄧小平的問題，有參賽者在節目中稱習近平的思想充滿活力，另一人則大讚習的領導如同「無限的能量」。

報導指出，「新時代學習大會」在中國湖南衛視黃金時段播出，節目中的題目其實是用來教導官員與學生的政治教材，參與者其實都在事先拿到解答，讓這場益智節目變成一場「背誦比賽」，即便有人答錯，仍可看得出參賽者們事前彩排相當熟練，且能記得習近平演說中的重要橋段。