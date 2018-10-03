驚！盟軍二戰轟炸削弱德國 英研究：也傷了地球大氣層

英國科學家最近發現，盟軍在二戰期間對歐洲大陸大規模的轟炸不但削弱了德國，同時竟弱化了地球大氣層。（圖擷自維基百科）

2018-10-03 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕二次大戰期間，盟軍對納粹德國以及其占領區展開大規模戰略轟炸，意圖迫使德軍產業停擺，自1940年5月開始至1945年5月德國投降，盟軍一共對歐洲大陸投下270萬噸炸彈，英國科學家最近發現，盟軍的轟炸不但削弱了德國，同時竟然也弱化了地球大氣層。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，英國雷丁大學（University of Reading）的科學家研究雷電、火山爆發和地震時，大氣電離層變化對於無線電的影響，他們赫然發現二戰中盟軍對歐洲大陸發動的152次大規模空襲時，電離層濃度顯著下降，從而也加熱了高層大氣，連遠在轟炸區1000公里外的英格蘭東南地區斯勞（Slough）都記錄少量但明顯的下降。

過去，人們認為大氣層的電離層的變化原因主要是受到太陽輻射、大氣、地球磁場等自然因素，現在找到了戰爭等其它人為因素影響電離層的證據。

研究人員之一、雷丁大學的大氣教授斯科特（Chris Scott）說，看到人造爆炸造成的漣漪能波及太空邊緣，令人感到震驚，他稱盟軍的每次大轟炸都能釋放出至少300次雷擊的能量，儘管這是非常短暫的影響，但依然使大氣略微加熱。

這項最新研究研究已經被刊登在地球科學領域頂級期刊，《地球物理學紀事》（Annales Geophysicae）上。