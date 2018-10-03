千輛車受困！四川折多山突降暴雪 遊客：以為會被雪埋

昨（2）日中國四川省折多山突然降下大雪，造成318號國道以及一部分沿山道路路面積水與結冰。（圖取自央視）

2018-10-03 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省折多山昨（2）日突然降下大雪，造成318號國道以及一部分沿山道路路面積水與結冰，一千多輛車因此塞在山路上。有民眾困了5個多小時才下山，還以為自己會被雪埋。目前市、州兩級公安民警430多人上山救援，仍有1100多台車輛堵在山路。

據《中國央視》報導，警方3日凌晨開始救援行動，歷時4個多小時將防滑鏈送到折多山山頂，除去路面冰雪與疏導車輛。甘孜州公安局指出，市、州兩級公安民警430多人上山救援，目前折多山往康定方向已疏通，因路面積雪結冰，且司機無冰雪路段駕駛經驗，通行速度極度緩慢，仍有1100多台車輛堵在G318折多山路，當局呼籲要前往甘孜方向的旅客請改道。

綜合媒體報導，一名住在成都的曾姓女士與同伴趁著十一長假，計畫至甘孜藏族自治州出遊，昨（2）日下午5點多時，折多山頂開始下起大雪，讓曾女與同伴傻眼：「下起好大的雪，有生以來沒見過這麽大的」、「我們自己帶的補給物品，差不多快沒有了」、「進退不得，又冷又餓」。

曾女下車後，發現雪深已至腳踝，車子只要一開就會打滑，根本無路可逃。更糟的是有10多輛車一同受困，有的車子油量已見底，曾女一行人於是打電話向警方求救，「當時真的以為這樣等下去，要被雪埋了」。到了晚上十點後，7、8個警察帶著防滑鏈趕到了受困地點，將一同被困的10多輛車綁上防滑練，協助一行人慢慢下山。

折多山位於四川省甘孜州境內，海拔4298公尺，是國道318線通往西藏的必經之道，也稱「進藏第一關」。折多山以東是山區，而折多山以西則是青藏高原的東部，真正的藏區。