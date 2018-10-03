天眼抓逃犯！中國AI臉部辨識崛起 「14億資料正是強項」

曠視科技的女主管自豪表示，AI發展最重要的元素就是資料，而這正是中國的強項。（資料圖 路透）

2018-10-03 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕近年人工智慧（AI）技術高速發展，臉部辨識功能更是兵家必爭之地，而中國政府也將其運用於逮捕犯人與維穩，引起大眾對於隱私權之擔憂。中國北京曠視科技稱其技術已逮捕超過萬名的通緝犯，驕傲地表示：「AI（人工智慧）發展最重要的元素就是資料，而這正是中國的強項」。

據《產經新聞》報導，日本經濟團體聯合會於9月11日訪中，前往被稱為「中國的矽谷」的北京中關村視察曠視科技。該公司是由3名清華大學畢業、當時才23歲上下的年輕人獨創，7年來員工已成長至1600人。曠世科技將臉部辨識系統提供給各地的公安部門，以及用於金融業的個人認證技術。

曠視科技被譽為「中國人工智慧獨角獸」，並擁有世界上最大臉部辨識開放平台「Face++」，一名女性主管驕傲地表示：「我們的技術已經解決了5千起以上的犯罪案件，逮捕了超過1萬名通緝犯」、女幹部指出：「AI（人工智慧）發展最重要的元素就是資料，而這正是中國的強項」。

報導指出，若能獲得中國政府的承諾，就能無視隱私問題，直接使用龐大14億人口的個人資料。這可以說是官與民之間的相互依存關係，政府全力支援會下金雞蛋的企業家，但企業家必須要充分展現對於國家與中國共產黨的忠誠，這名女性幹部正是中國商務省出身。

綜合媒體報導，日本經濟團體聯合會是日本專門的對中經貿促進團體，自1975年開始每年都組團造訪中國，此次代表團包括東芝、三井等企業代表，共計234人，涵蓋了高端製造、能源化工、金融保險、物流交通等領域。訪問期間，代表團還受到了中國國家領導人的會見，並與商務部、國家發改委、工信部舉行了總體會議。