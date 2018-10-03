美國掩蓋外星人真相? 柯林頓：曾派人去51區調查

美國前總統柯林頓透露，曾派人前往51區，並未發現有關外星人的證據。（資料照，歐新社）

2018-10-03 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕關於美國政府掩蓋外星人存在事實的傳聞，自從1947年「羅斯威爾事件」以來，一直在全世界有著廣泛的討論。日前美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在中國知名主持人高曉松的節目上，針對是否美國接觸過外星人的問題回應，他擔任總統任內曾把所有政府檔案都研讀過，結論是「不太可能有外星人接觸過我們」，也透露曾派人前往51區調查，並沒有發現外星人。

日前美國前總統柯林頓接受中國節目主持人高曉松，在節目尾聲，主持人詢問柯林頓：「美國和外星人接觸過嗎?你有沒有見過外星人?」柯林頓笑稱：「可能很多人認為我見過！」

柯林頓表示，關於外星人接觸的話題，有兩個主要來源，一個是1950年代在新墨西哥州發生的事（指傳聞中的1947年羅斯威爾飛碟墜毀事件），柯林頓說：「那時，我們在搞周年慶（羅斯威爾事件50周年），當時我是總統，我在洛斯阿拉莫斯國家實驗室，我調出了所有的資訊，自己研讀，並從政府的所有檔案中得出結論，不太可能有外星人接觸過我們。」

柯林頓:閱覽過所有羅斯威爾事件檔案

柯林頓認為，宇宙中有十億個星系，而且宇宙還在繼續擴張，「我覺得其他星球存在生命，比起說沒有，要更令人信服，但這和是否有外星人拜訪過我們，並不是同一個意思。」柯林頓還表示:「我找來了羅斯威爾的檔案，全都讀了」，他指出，大多數人較相信的說法是：當時氣象衛星的一部分，墜毀在羅斯威爾附近的乾旱地區。

主持人進一步詢問，是否去過據傳進行飛碟機密科技研發的51區?柯林頓回應：「沒有，但我其實派了一個人前往51區，我可能從沒對外說過，他們會覺得我瘋了，當時我派某個人去過51區調查一切。」柯林頓說，51區只是進行了各項最機密的研究，包括「各種各樣的匿蹤科技」，然而並未有外星人、飛碟的事情。「關於51區的事，怎麼說都有人信，因為大眾沒去過那裡！不過我還是相信，茫茫宇宙中一定有外星生命的存在。」

柯林頓是否說出實話?也許曾任柯林頓總統時期白宮幕僚長的波德斯塔（John Podesta）知道。曾出任歐巴馬總統白宮資深顧問的他，在2015年初離開白宮職務時曾在推特上表示：「我在2014年最大的失敗：沒有促成UFO檔案的公開。」