只承認婚姻關係！ 在美同志外交官伴侶簽證被設限

2018-10-03 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕「只承認婚姻、而非同性伴侶關係」。美國有高層官員昨（2）日透露，未來美國不再核發外交簽證給外國外交官員的同性伴侶，除非他們合法結婚。

《路透》報導，上月美國在一份聯合國備忘錄分發這項在本月1日正式生效的新規定。內容顯示，在美外交官員的同性伴侶除非出示結婚證明，不然國務院將不再對他們核發適用國際組織雇員及其直系親屬的G-4簽證。

該名高層表示，目前在美外交官員能藉由在美國合法結婚的方法，來符合這項新政策，但必須在12月31日前提交結婚證明，否則須在30天內離開。

報導指出，政策實施後影響到包括聯合國的官員、大使、大使館和領事館全職人員、駐防在美軍事基地的外國軍事人員、及在美國的外國大使館和領事館的外國軍事人員等之同性伴侶。

且據悉，約有105個在美國的家庭將受到新政策影響，而其中約有55個家庭是與國際組織有關。挺同人士批評，這項新制不適合那些來自對同志不友善國家的外交人員，但另有高級官員指出，這些受影響的家庭中，來自同性婚姻非法國家的很少。

此外，這項新制推翻前國務卿希拉蕊在2009年制定的政策，當時該項政策把同性伴侶定義在外國外交官的「家庭」內，使他們有資格獲得外交簽證。