范冰冰官方報告出爐！遭中國狠罰40億脫身

中國女星范冰冰被踢爆涉嫌利用「陰陽合約」逃稅後，已經神隱超過3個月。中國官方報告出爐，范冰冰必須共追繳人民幣8.83億（約新台幣40億元），如果范冰冰在期限內繳納罰金，將不予追究刑事責任。（圖擷取自微博）

2018-10-03 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰被踢爆涉嫌利用「陰陽合約」逃稅後，已經神隱超過3個月。中國官方報告出爐，范冰冰必須共追繳人民幣8.83億（約新台幣40億元），如果范冰冰在期限內繳納罰金，將不予追究刑事責任。

《新華網》報導，江蘇等地稅務機關調查指出，范冰冰在電影《大轟炸》劇組拍攝過程中，實際取得片酬3000萬元人民幣（下同），其中1000萬元已經申報納稅，其餘2000萬元以拆帳形式隱瞞個人所得稅618萬元，少繳營業稅及附加112萬元，合計730萬元。

依據中國規定，當局向范冰冰及其擔任法定代表人的企業追繳稅款2.55億元，加收滯納金3300萬元；對范冰冰採取拆分合同手段隱瞞真實收入偷逃稅款處以4倍罰款計2.4億元，對其利用工作室帳戶隱匿個人報酬的真實性質偷逃稅款處3倍罰款計2.39億元；對其擔任法定代表人的企業少計收入偷逃稅款處1倍罰款計94.6萬元；對其擔任法定代表人的兩戶企業未代扣代繳個人所得稅，以及非法提供便利協助少繳稅款各處0.5倍罰款，分別計0.51億元、0.65億元。各項共計約人民幣8.83億元。

由於范冰冰屬於首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰，且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰為偷稅的稅款、滯納金、罰款，在稅務機關下達追繳通知後在規定期限內繳納的，依法不予追究刑事責任。如果超過規定期限不繳納稅款和滯納金、不接受行政處罰的，稅務機關將依法移送公安機關處理。

報導提到，雖然范冰冰可以數億元罰金換自由身，但她的經紀人沒有這麼好運。范冰冰經紀人穆曉光本名牟恩廣，被指控在2018年6月，其所控制的相關公司展開調查期間，牟指使公司員工隱匿、故意銷毀涉案公司會計憑證、會計帳簿，阻撓稅務機關依法調查，涉嫌犯罪，目前已被公安機關依法採取強制措施。