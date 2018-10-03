讚區塊鏈技術具潛力 柯林頓：不應該過度監管

美國前總統柯林頓認為，不應該過度監管區塊鏈技術。（資料照，彭博）

2018-10-03 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統柯林頓（Bill Clinton）近日在舊金山舉行的金融科技公司瑞波年度Swell會議上，公開對區塊鏈技術的潛力予以高度肯定，也強調需要避免對區塊鏈等新興技術實施過多的監管。柯林頓認為，政府部門不能用舊的監管制度來對待新興技術，因為這最終會殺死「生金蛋的鵝」。

美國前總統柯林頓10月1日出席在美國舊金山舉行的金融科技公司瑞波年度Swell會議，柯林頓和曾任美國白宮經濟顧問的斯柏林（Gene Sperling）共同登台發表講話，斯柏林目前是瑞波公司董事會成員之一。柯林頓則是在1993~2001年期間擔任美國總統，瑞波年度Swell會議在業界名聲顯赫，去年美國前聯準會主席柏南克（Ben Bernanke）也登台亮相。

柯林頓與斯柏林在台上的談話內容，從外交政策、文化問題到區塊鏈和加密貨幣投資、銀行業等議題，無所不包。談及區塊鏈，柯林頓說：「區塊鏈十分具有潛力，因為它可以應用於跨越國界以及收入群體。它的應用組合和可能性非常大。」

柯林頓也提及新興科技在發展過程中的「資訊不對稱」，他說道：「當你開發的新技術越多，比如區塊鏈、人工智慧（AI）技術、機器人技術...就越能感受到資訊落差。」柯林頓認為，國家的社會經濟政策應該要更積極與他國開放合作。針對最近加密貨幣市場面對的種種監管議題，柯林頓指出：「需要非常聰明的努力來辨別缺陷」，並且「不能將舊的監管制度用在於新技術上」，否則最終會殺死了「下金蛋的鵝」。