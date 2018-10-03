力抗中國打壓！12友邦連署致函聯合國 挺台參加會議

聯署書內容包括讓台灣參與聯合國事務，以及中華民國護照持有人可參觀聯合國總部等訴求。（資料圖 路透）

2018-10-03 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕今年至今已有3國與台斷交，但也獲得友邦熱情聲援！近期舉行的聯合國大會一般辯論中，有12個友邦連署致函聯合國，其中8國常駐代表於今（3）日約見聯合國秘書長，並由副秘書長Rosemary DiCarlo代收聯署書。聯署書內容包括讓台灣參與聯合國事務，以及中華民國護照持有人可參觀聯合國總部等訴求。

據《美國之音》報導，針對中國政府限制台灣參與聯合國機構，這封信提出4項要求。首先，台灣應被允許參與聯合國機構的會議；第二，若個別台灣人民如專家、醫生、工程師獲得邀請，應被允許參與聯合國會議；第三，台灣的媒體記者應被允許採訪聯合國會議；第四，遊客不應該被要求出示台胞證才能進入聯合國或其機構。

綜合媒體報導，12個聯署國包括貝里斯（Belize）、史瓦帝尼（Eswatini）、海地（Haiti）、吉里巴斯（Kiribati）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、諾魯共和國（Nauru）、帛琉（Palau）、聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）、聖露西亞（Saint Lucia）、吐瓦魯（Tuvalu）及索羅門群島（Solomon Islands）。

另外，梵蒂岡教廷並未連署，但派出教廷駐聯合國副觀察員湯瑪斯．格里沙（Thomas Grysa）參與會面。而尼加拉瓜、巴拉圭及宏都拉斯三國，則以個別致函方式向聯合國發信，共15國家為台發聲。