美艦在南海遭中艦進逼險撞 兩艦衝突畫面曝光！

由美國海軍所發布的照片顯示，美中兩艦相距幾乎看不到間隙。（擷自《gCaptain》）

2018-10-03 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）週日（30日）駛進南沙群島南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson）12海里範圍內，執行「航行自由」任務時，遭到中國解放軍驅逐艦進逼，險些發生碰撞事故，現衝突畫面曝光，兩艦距離極為接近，幾乎首尾相連。

綜合外媒報導，飛彈驅逐艦「迪凱特號」週日駛入南海南沙群島12海里範圍內，在南薰礁、赤瓜礁附近行使自由航行權利，卻遭到中國派出號稱「中華神盾」的飛彈驅逐艦「蘭州號」，以「不安全且不專業」的方法逼近，並做出「一連串愈來愈具侵略性的動作」，在距離美國軍艦前方約45碼（約41公尺）處從前方橫穿，為避免兩艦發生碰撞事故，迪凱特號被迫採取技術性閃避。

專門報導海事新聞的《gCaptain》曝光了兩艦在南海的驚險畫面，由美國海軍所發布的照片顯示，美中兩艦相距幾乎看不到間隙，有外媒報導指出，距離似乎比日前所公布的45碼還接近，看起來更像是僅僅距離45英尺。（約13公尺）

考量到數千噸船隻的機動性而言，如此接近的距離，存在著極高的碰撞風險，對於船上海軍的性命安全構成威脅，去年6月，第7艦隊驅逐艦「費茲傑羅號（USS Fitzgerald）」與菲律賓貨輪相撞，造成7名美國水兵喪命；8月，飛彈驅逐艦「馬侃號（USS McCain）」在新加坡和馬來西亞東部外海與一艘商船相撞，導致艦上10名水兵喪命。

對此，美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）上校聲明：「未來我軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」中國外交部則警告美方，勿「罔顧地區國家共同意願，一再採取挑釁行為」，否則「將採取一切必要措施，捍衛國家主權和安全」。

美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）在南海遭到中國解放軍驅逐艦「蘭州號」近逼，險些發生碰撞事故，現衝突畫面曝光，兩艦距離極為接近，幾乎首尾相連。（擷自《gCaptain》）

為避免兩艦發生碰撞事故，迪凱特號被迫採取技術性閃避，拉開彼此的差距。（擷自《gCaptain》）