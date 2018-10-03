認定密謀發動巴黎恐攻 法國對伊朗施以制裁

法國巴黎過去曾多次受到恐怖攻擊。（路透）

2018-10-03 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府2日發布聲明指出，伊朗情報機構企圖在今年6月於法國首都巴黎以炸彈攻擊伊朗反對派組織未遂，宣布將對該情報機構施以制裁，凍結其於法國境內的資產。

綜合外媒報導，伊朗情報機構原計畫在今年6月30日於巴黎近郊，以炸彈攻擊伊朗的流亡反對團體「伊朗人民聖戰組織」（People's Mujahedeen of Iran, MEK），但最終因故未能完成攻擊。對此，法國內政部、外交部及經濟部罕見聯合發表聲明指出，「在法國國土密謀發動這場極其嚴重的襲擊事件，我國不會默不吭聲」。

法國政府在這份官方聲明中表示，已對伊朗情報部門及相關情報人員採取資產凍結措施，凍結狀態將持續6個月，延長與否屆時將再議。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）更直言，這次恐攻未遂證實了法國在與伊朗關係中，需要採取更加強硬的措施。

伊朗方面則立即否認此一指控，強烈譴責法國此一舉動將破壞伊朗與法國及其他歐洲國家長期的良好關係。伊朗外交部發言人哈薩米（Bahram Ghasemi）受訪時表示，法方的指控實屬誤會，伊朗願與法國坐下來談談。