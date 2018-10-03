《紐時》爆料：川普幫助父母逃稅 繼承126億遺產

美國總統川普遭爆和兄弟姊妹們以包括欺詐等方式，協助其父母逃稅，金額達到數百萬美元。（路透）

2018-10-03 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國《紐約時報》當地時間2日報導，美國總統川普和兄弟姊妹們以包括欺詐等方式，協助其父母逃稅，金額達到數百萬美元，而川普從父親的房地產事業中，獲益至少4.13億（約新台幣126.7億元）美元，目前紐約州稅務單位已開始調查。

報導指出，川普至少從其父身上繼承了約4.13億美元的資產，其中很大一部份是來自川普一家可疑的避稅行為。《紐時》強調，這項調查引用了「大量機密」的納稅申報單和財務紀錄。

文中提到，川普和其兄弟姊妹協助父母逃稅，還涉及詐欺行為，透過成立假公司假裝收了父母數百萬美元的禮物，還設法向稅務當局大幅低估父母轉給兄弟姊妹的房地產估值，以規避贈予稅和遺產稅。

然而，川普在2016年競選總統期間，卻把自己塑造成一個白手起家的地產大亨，聲稱自己的事業僅拿了父親佛萊德川普（Fred Trump）「非常少量」的貸款，他當時說只有「100萬美元」，金額與《紐時》調查的4.13億美元相差甚遠。

綜合美國各家媒體報導，美國紐約州稅務廳（New York State Tax Department）發言人表示，已開始調查這項指控。不過，稅務專家表示，川普不太可能因此面臨刑事起訴，因為這些行為已過了追訴期，但稅務詐欺的民事處罰則沒有時限。白宮目前還未回覆此報導，川普的律師則說，「不管這些事件是什麼，總統實際上並沒有捲入。」