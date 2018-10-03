《環時》總編國慶PO文惹議 竟稱中國「言論自由不足」

中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進。（圖擷取自微博）

2018-10-03 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進10月1日中國國慶日在微博上吹噓中國政府「成就」，並指目前中國的遺憾為公民缺乏尊嚴感，其根源就是「言論自由的不足」，隨即引起中國網友關注熱議，但該文章也立即被刪除。

綜合媒體報導，胡錫進1日下午1時左右在微博上表示，中國69年以來歷盡風雨，取得了偉大成就，如果要說還有什麼突顯的遺憾，就是公民的尊嚴感仍是短板，而言論自由的不足，是這種缺憾的根源。

胡錫進接著說，「很慶幸活在了這個時代的中國，與國家共榮辱」，又蹊蹺地聲稱，「其實我們絕大多數人別無他擇」。文章還附上一張天安門廣場上升旗的照片。

胡錫進發表文章後，引起中國網友注意，留言多為譏諷。網友認為，胡錫進企圖在專制的當權者和自由派 「兩邊都舔」，表現出精緻的利己主義，深知中國專制不會長久，寫幾句話給他留後路。另外也有人認為，胡錫進偶爾發這種包含有民主派看了感到舒服的微博內容，但是經常玩發一會了又刪的遊戲，目的是吸引各方面對自己的注意力和一定好感，提高自己的形象和言論地位。

報導提到，這篇文章後來被刪除，但無法得知是自行刪除，還是被微博官方刪除。