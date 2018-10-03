不滿習近平？網媒爆中南海國慶晚宴 中共元老「集體缺席」

中國國慶招待會晚宴，中共元老被傳集體缺席。圖為9月30日晚宴，圖（中）為中共總書記習近平。（圖擷取自網路）

2018-10-03 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕10月1日是中國國慶，依例，中共國務院會在9月30日於人民大會堂舉行國慶招待會，中南海領導人、高官集體亮相，出席暢飲，但是，據網媒爆料指出，今年的招待會沒有中共元老們的鏡頭，因而被懷疑的元老們「集體缺席」，原因更指向是這些元老不滿中國國家主席、中共總書記習近平作為，不過，有待進一步查證。

《博聞社》報導，被傳出在集體缺席名單之列的中共元老，包括江澤民、李鵬、朱鎔基、胡錦濤、溫家寶等，而依「慣例」，這些元老都會出席這場極具意義的「國慶招待會」，但如今曝光的鏡頭裡，竟然沒有這些人，而使得關切中國政治派系及政爭的人士，格外敏感。

據報導，9月30日晚出席中南海這場國慶招待會的中共高層，包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，並有中外人士1200多人。

至於中共元老疑似集體缺席的情況，報導分析，最簡單的可能原因是，可能是慣例改變了，不再安排這些元老出席這場招待會，可是，「消息人士」的說法是，「中共元老不滿習近平的左傾倒退，外交、經濟的失誤，才『集體缺席』」，但此說法有待進一步的查證。