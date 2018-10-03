美國務卿週末亞洲行 4度走訪平壤晤金正恩

2018-10-03 05:28

〔中央社〕美國國防部長馬提斯取消預定的中國訪問行程後，美國國務院今天宣布，國務卿蓬佩奧將在6日出訪亞洲，除與北韓領導人金正恩4度會晤外，也將轉往日本、南韓與中國訪問。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）今天在例行記者會上宣布蓬佩奧（Mike Pompeo）將在6到8日訪問日本、北韓、南韓與中國。

蓬佩奧此行主要目的是與金正恩會晤，日期訂在7日。這也是蓬佩奧今年第4度與金正恩在北韓碰面，討論北韓全面非核化議題，也可能觸及美國總統川普與金正恩的二度峰會。

蓬佩奧原先預定8月底出訪平壤，但宣布隔天隨即被川普叫停。9月26日蓬佩奧利用出席聯合國大會機會，與北韓外長李永浩於紐約會晤，並接受邀請，前往北韓訪問。

除了北韓外，蓬佩奧還將前往日本、南韓與中國，說明平壤行的會談內容。問及蓬佩奧的北京行會晤對象，諾爾特僅表示，蓬佩奧將於8日於北京會晤中國對等官員，討論雙邊與區域議題。

路透社日前報導，中國取消與馬提斯（Jim Mattis）原訂10月中旬舉行的安全會談。這項訊息昨天獲得證實，但據中國外交部發言人華春瑩的說法，取消的是美方。她在官網表示，中美雙方此前原則商定於10月中旬舉行第二輪中美外交安全對話，美方近日提出希望推遲這項對話。（編輯：陳政一）