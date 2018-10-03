控俄違約發展巡弋飛彈 美揚言有必要將摧毀

2018-10-03 00:38

〔中央社〕美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使赫奇森今天表示，俄羅斯必須停止暗地裡發展遭禁止的巡弋飛彈系統，否則美國將在這種飛彈能夠投入使用前摧毀它。

路透社報導，美國相信俄羅斯正違反冷戰時期條約發展一種陸基飛彈系統，這種飛彈能讓俄羅斯軍方一接獲命令就對歐洲發動核武攻擊，但莫斯科一直否認有任何這類的違規行為。

赫奇森（Kay Bailey Hutchison）表示，華府仍致力於以外交方式解決爭端，但倘若俄羅斯繼續發展這種中程飛彈系統，美國將考慮進行軍事打擊。

她在記者會上說：「屆時我們將研究是否有能力除去這種可能擊中我們任何國家的（俄羅斯）飛彈。」

她並說：「俄羅斯違反條約發展這種飛彈，（美國）將採取應對措施。他們已接獲警告。」

俄羅斯外交部沒有立即發表評論。過去，俄羅斯外交部曾表示，準備好與美國進行對話以維護條約，而且美國如果信守條約，俄方也將遵守應盡義務。

美國總統川普指派的赫奇森這番言論，是有關將採取先制攻擊的最直接警告。美國官員2017年曾表示，倘若俄羅斯繼續違反1987年的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），美國將考慮發展自己的系統。

這項條約禁止俄國擁有能擊中歐洲或阿拉斯加的中程飛彈。美國和俄羅斯2017年才在日內瓦慶祝簽署這項條約30週年。