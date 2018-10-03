德國公布新計畫 降低老舊柴油車汙染威脅

2018-10-03 00:14

〔中央社〕德國政府今天發表一項計畫，以減少柴油車在全國汙染最嚴重的14座城市排放有害廢氣。不過計畫公布後，環保人士立即痛批，政府未採取足夠措施保護大眾健康。

前述方案包含具體的增撥經費和法規修改，不過官員卻聽憑汽車製造商和駕駛人自行選擇，究竟是改裝汙染程度較嚴重的老舊私人汽車，或在業者贊助的折價紅利機制協助下更換新車。

德國交通部長舒爾（Andreas Scheuer）在柏林對媒體表示：「我們已同意採取非常重大的措施，明確規範對我們相當重要的事情：避免祭出禁駕令、防止限制車輛行動力、不會讓柴油車駕駛花費額外或不必要的成本，以及汽車業應盡到責任。」

汙染最嚴重地區的地方當局為垃圾車等重型載具廢氣處理系統進行升級的改裝費用，80%由聯邦政府補助。

受影響最嚴重地區的商用車輛和貨運箱型車與卡車的類似升級改裝費用，聯邦政府也會負擔80%。

舒爾和德國環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）共同發表報告指出，在有害健康的氮氧化物含量尚未超出50ppm的城市，光是採取前述兩項措施，「就足以在無須限制車輛上路的情況下，避免超出（排氣量）門檻」。

在此同時，德國政府將制定的老舊車輛排氣量限制規定，應能在即使實施禁駛區的情況下，也能讓老舊柴油車繼續在14個汙染最嚴重的城市行駛。

不過在前述城鎮居住或工作的駕駛人，可自行決定是否接受汽車製造商提供的價值數千歐元紅利，以老舊柴油車折抵購買新車。