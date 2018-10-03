澳洲媽為討男網友歡心 竟性侵3兒女拍成色情片

2018-10-03 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有位離譜的媽媽，為了博得男網友們的歡心，竟性侵自己的3名子女，將過程拍成色情影片上傳網路給網友觀賞，其中最小的孩子才4歲；她拍了2年後被當局逮捕，被判處25年有期徒刑。

綜合外媒報導，因為澳洲法律限制，這位母親的真名遭到隱蔽；這名離譜的母親現年31歲，自2013年就開始在網上與男網友交流，結果在男網友的勸誘下，這位母親開始拍攝性侵自己子女的色情影片，並上傳分享。

全案會被發現，是因為「美國國家失蹤與受剝削兒童中心（NCMEC）」在網路上發現這位母親拍攝的其中3部色情影片，透過國際合作通知澳洲聯邦警察，之後澳洲聯邦警察與南威爾斯警方合作才逮捕這位疑似有精神障礙的母親。

在經過心理醫生輔導後，女子對醫生表示，她對自己的行為感到羞愧，「我厭惡自己做出的事，我不知道怎麼會做出這樣的事…我以為那些男人會對我有感情…」；最後這位母親對當局起訴的8項罪名全部認罪，被判25年有期徒刑。

審理此案的法官菲利普‧馬洪尼（Phillip Mahony）表示，這位母親有「服從男性並參予相關有辱人格行為」的性癖，她並沒有從拍攝兒童色情片上賺取金錢利益，而是從中獲得男人的注意與感情，使心理上得到快感。