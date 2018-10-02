吸引外籍勞工 德國通過新移民法 職缺不再本國優先

德國移民政策爭議不斷；圖為日前正反立場人馬在東部城市肯尼茨（Chemnitz）上街遊行。（法新社）

2018-10-02 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯合政府內閣2日通過一項新移民草案，往後即使身為非歐盟公民，只要是擁有德語技能和工作資格的外國畢業生或曾接受職業訓練的勞工，都有機會前往德國工作6個月，德國政府盼能藉此解決勞動力嚴重萎縮的問題。

據《路透》報導，德國3個聯合政黨已對新移民法草案的大綱達成協議。法案中提到，不論任何公司聘請外國勞工到任何職位，都不再要求以德國公民優先填補職缺。無論是否為歐盟公民，只要符合德語技能和工作資格，即有機會到德國短期工作，只是不能享有當地的社會福利。

報導指出，有反對人士認為，這項法案會鼓勵外國移民以特殊管道留在德國。德國內政部長希霍夫（Horst Seehofer）回應，新移民法強調的原則之一是區分清楚「政治庇護」及「工作移民」兩件事，只要居住德國境內的移民能找到工作、學習德語，就有機會可以擺脫「政治庇護者」的身分。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）表示，當其他國家對移民的態度愈來愈嚴苛時，梅克爾政府修正移民法反而是在增強德國的競爭力。