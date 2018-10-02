印尼強震機場癱瘓 死亡人數攀升至1347人

一名印尼士兵在機場抱著年長女士撤難災區。（路透）

2018-10-02 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島（Sulawesi）9月28日遭受7.5級強震及海嘯夾擊，災情日益擴大，至10月2日，死亡人數攀升至1347人；除了上千名民眾受困重災區的機場外，目前也面臨物資嚴重短缺的問題。

綜合媒體報導，強震催毀了重災區巴路市（Palu）「穆提亞拉西斯朱弗里機場」（MSAJ）的塔台和導航設備，自地震發生後機場已緊急關閉，有數千名民眾集中在機場等待登機，有人在機場鋪紙板暫時棲身、等候離開。然而目前機場只有兩架軍機，所以只能優先疏散傷患或病患。

另外，巴路市迫切需要飲用水、食物、藥品等物資，有民眾表示已經3天沒吃東西了，他們只想趕緊離開。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前則表示，災區也很需要發電機和帳篷，他們已盡可能用飛機載運民生物資；目前有超過1000電信基地台被破壞，仍在修復中。他也預計在1週內讓機場得以正常運作。