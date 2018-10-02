英國男嬰腳趾險些截肢 原因是媽媽的頭髮

2018-10-02 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國有名2個多月大的男嬰，因為腳趾被母親頭髮纏繞逾14小時，險些截肢。專家指出，這種情形稱為頭髮止血帶綜合症（Hair Tourniquet Syndrome），容易發生在嬰兒身上，頭髮比想像中堅韌，如果嬰兒異常哭鬧，就要檢查嬰兒是否被毛髮或其他毛線纏繞。

綜合外媒報導，26歲的厄普敦太太（Alex Upton）發覺兒子哭鬧不止，奶也不喝，觀察兒子身體後，發現兒子的腳趾被頭髮緊緊纏繞，其中4根腳趾已腫脹發紅，厄普敦太太趕忙用鑷子把毛髮取下，並將兒子帶到醫院檢查；雖然頭髮停留在嬰兒腳趾長達12到14小時，但經過抗菌治療後已無大礙。

厄普敦太太表示，如果沒有注意到，兒子恐怕就因頭髮止血帶綜合症截肢了，她說現在會多加注意關於頭髮的一切，認為醫師及助產士沒有警告毛髮危險是件糟糕的事；她也建議其他父母，替孩子洗澡或穿衣服時要保持警戒，甚至把孩子的衣服翻面檢查，避免遺漏任何毛髮。

助產士麥克納馬拉（Cass McNamara）提到，頭髮止血帶綜合症容易發生在嬰兒身上，家長必須每天檢查，因頭髮非常結實，就像釣魚線一樣，一不小心就會造成嬰兒截肢，若嬰兒哭鬧的厲害就要注意；萬一無法拆下纏繞的頭髮就要趕快就醫，另外毯子或襪子的毛線也有可能導致纏繞。