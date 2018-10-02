阿富汗議員競選活動驚傳自殺炸彈攻擊 13死逾40傷

2018-10-02 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕今日在阿富汗的競選集會當中，發生1起自殺炸彈攻擊，造成13人死亡、超過40人受傷，當地官員表示，由於部分傷者傷勢嚴重、還未脫離危險，死亡人數可能會上升。

綜合外電報導，今日阿富汗東部的1場大約有250人參與的議員競選活動當中，1名反對該名議員的炸彈客在活動現場引爆了自殺炸彈，造成13人死亡、超過40人受傷，當地衛生局局長表示，還有部分傷者仍在危險狀態，死亡人數最後可能會超過14人。而該名議員候選人幸運地未在死亡名單內，但尚不確定是否有受傷。

阿富汗從9月28日起開始本屆國民議會議員選舉的競選活動，正式投票將於10月20日舉行，今日的自殺攻擊雖然是本次競選活動揭幕以來，第1起自殺炸彈攻擊，但此前已經有5名議員候選人被針對性地謀殺，阿富汗獨立選舉委員會（Independent Election Commission）憂心，未來幾天暴力事件會再升級。

阿富汗現任的國民議會議員任期其實早就在2015年屆滿，但由於國內政治角力、不安動盪等因素，選舉一再推遲至上月底才終於開始競選活動，這次選舉的候選人有超過2500名，投票當日阿富汗全國預計會有大約3000個投票所開放民眾投票。