日本內閣大換血 「全員野球內閣」2日上路

2018-10-02 19:54

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕順利三連霸自民黨總裁的日本首相安倍晉三，為了備戰明年的地方選舉、參院期中選舉及即將召開的臨時國會，2日進行第4次內閣與黨人事改組。安倍將新內閣稱為開拓新時代的「全員野球內閣」，並表示自民黨將發揮主導力在下次國會中提出黨版修憲案。

這次改組19名閣員僅有6人留任，更換幅度相當大，留任閣員包括內閣官房長官菅義偉、財務相麻生太郎、外相河野太郎、經濟財政再生相茂木敏充、經濟產業相世耕弘成及國土交通相石井啟一。重要的財經及外交閣員留任，主要是為了應付艱難的對美談判。

13名更換的閣員中除了厚生勞動相根本匠曾任復興相之外，其他都是初次入閣，包括防衛相岩屋毅、農林水產相吉川貴盛、文部科學相柴山昌彥、法相山下貴司、總務相石田真敏、奧運相櫻田義孝、環境相原田義昭、復興相渡邊博道、一億總活躍兼沖繩北方擔當相宮腰光寬、科學技術相平井卓也、地方創生相片山皋月、國家公安委員長兼防災相山本順三。

這次人事布局依舊考慮了派系平衡，其中較受矚目的是自民黨總裁選舉對手陣營石破派的人馬，雖然石破派的農水相齋藤健被撤換，但同派的山下貴司被拔擢為法相，日媒報導，安倍親自打電話力邀，希望他一起為建設展新的國家努力。另外，力挺石破的竹下派也有2人入閣，改組後的內閣女性閣員從2人減為1人，唯一的女性閣員為參議員片山皋月，安倍表示，片山不但通曉政策，而且機動性強，還有超乎常人的毅力，對她抱以高度期待。

新入閣的防衛相岩屋毅為麻生派人馬，他曾在第一次安倍內閣中擔任外務副大臣，後來在森喜朗內閣擔任防衛廳長官政務官，對外交和防衛事務均不陌生。

另外在黨人事改組方面，幹事長二階俊博、政調會長岸田文雄及國對委員長森山裕三人留任，總務會長換成竹下派的加藤勝信，選對委員長則由前經財相甘利明出任。由於明年四月將舉行地方選舉及夏天則有參議院期中選舉，安倍重用盟友操盤選戰。至於明星光環直逼首相的小泉進次郎，這次主動卸下了首席副幹事長職務，有意出任黨的厚生勞動部長，不過職位目前仍在調整中。