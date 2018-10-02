性侵犯逃亡假扮熱血背包客 與人合照求贊助「環島夢」

30歲的性侵犯樋田淳也假扮成背包客環島，還拿板子與路人合影求贊助。（圖擷取自@sakamobi 推特）

2018-10-02 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名性侵犯在過去曾經因為犯下強盜傷害以及強制性交罪被日本警方逮捕。在今年8月，這名性侵犯與其律師會面時，趁隙破壞玻璃隔板，從警局逃出，逃亡約一個多月終於在上月29日落網。但讓人驚訝的是，他在逃亡期間竟然大喇喇地假扮成環島背包客，向別人聲稱為了完成夢想踏上環島路，還和路人合影求贊助，最後因為偷竊行徑被警方逮住。

根據日媒報導，今年30歲的性侵嫌犯樋田淳也，在今年8月12日晚間，在大阪警察富田林署會面室與律師見面的空檔逃逸，就這樣逃亡了48天。之後警方9月29日獲報在山口縣周南市的公路休息站商店發生盜竊事件，警方於當日晚間6點27分將樋田淳也逮捕。

而該家被偷竊的休息站站長岡崎龍一表示，樋田淳也在9月18日騎著自行車來到休息站，一身背包客的模樣，當時樋田淳也還向他聲稱自己在3個月前從和歌山出發，立志要騎自行車環完日本全島。54歲的岡崎龍一當時還被年輕人的「熱血」感動，提出要和樋田淳也合影留念的請求，樋田淳也也欣然同意。據悉，樋田淳也自己在「旅行」途中，也會拿「現在騎車環島中」的板子，希望民眾可以贊助他，幫助他完成心願，行徑十分大膽。

但是樋田淳也在該休息站多次行竊，被店員逮個正著並報警，終於落網。樋田淳也被捕時還不肯向警方透露自己的姓名和地址，經過調查警方才發現他就是逃亡一個多月的性侵犯，而他的大膽行徑也因此曝光。