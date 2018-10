時隔半世紀 史上第3位諾貝爾物理獎女得主：太瘋狂了！

2018-10-02 21:38

〔即時新聞/綜合報導〕2018諾貝爾物理獎今(2)日揭曉,獎落研究雷射物理學的美法加3名學者亞許金(Arthur Ashkin)、莫羅(Gérard Mourou)和史崔克蘭(Donna Strickland)。其中,史崔克蘭是獲諾貝爾物理獎的第3位女性,也是55年來首度獲這獎項的女性。

綜合外媒報導,加拿大滑鐵盧大學的女物理學家史崔克蘭和法國學者莫羅(Gerard Mourou)以產生「高強度、超短光脈衝」方法被授予諾貝爾物理獎。莫羅是史崔克蘭的博士研究指導教授,兩人將共享900萬瑞典克朗(約新台幣3100萬元)獎金的一半。亞許金分得另一半。

今年59歲的史崔克蘭一開始接到通知獲獎的電話時,只覺得太瘋狂了,「首先,你必定會認為這太瘋狂了!你總是懷疑它是不是真的」。

史崔克蘭也是55年來首度獲得這獎項的女性。她說,必須表揚更多女物理學家,「但我對於能夠成為其中一員而感到榮幸」。

史崔克蘭是物理獎自1901年開始頒發以來,第3位獲獎的女性,前2位是1903年的瑪麗·居禮(Marie Curie)及1963年的瑪麗亞·格佩特-梅耶(Maria Goeppert-Mayer)。

“We need to celebrate women physicists because they’re out there… I’m honoured to be one of those women," says Donna Strickland.



She becomes the third woman to receive the #NobelPrize in Physics, joining Maria Goeppert-Mayer (1963) and Marie Curie (1903). Congratulations! pic.twitter.com/m2XLJHTW0V