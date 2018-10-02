你的個資值多少？英網站調查：1組金融帳戶2萬5有找

英國網站調查了用戶個資在暗網中的售價，發現竟然只要大約120元就能買到1組臉書帳號。（資料照，路透）

2018-10-02 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕上月底臉書遭到駭客攻擊，有多達5000萬用戶的個資陷入外洩風暴；而事件爆發後不久，英國網站特別調查了用戶個資在「暗網」中的售價，發現竟然只要大約120元就能買到1組臉書帳號。

英國網站「Money Guru」在暗網最受歡迎的3個交易網站上，調查了26種較常見帳戶在暗網上的售價，臉書（Facebook）的帳號只要3英鎊（約新台幣120元）就能買到、Gmail與推特（Twitter）各只要2.5英鎊（約新台幣100元），Instagram稍微貴一點，需要4.8英鎊（約新台幣192元），這些社群網站的帳戶價格最為便宜，也最常被廣告商買來使用、尋找潛在客群。

其他還有Uber、旅遊網Expedia、串流平台Spotify，帳號1組分別只要4.9英鎊（約新台幣196元）、5.7英鎊（約新台幣228元）、2.9英鎊（約新台幣116元），影音平台Netflix帳號1組則要8.2英鎊（約新台幣328元），Apple ID與住宿平台Airbnb由於資訊量較多，1組帳號分別需要10.3英鎊（約新台幣412元）、10.9英鎊（約新台幣436元）。

最可怕的是，用戶的信用卡、銀行資料也能在暗網上買到，1組信用卡帳戶要92.6英鎊（約新台幣3703元）、簽帳卡資料要65.3英鎊（約新台幣2611元）、網路銀行帳戶則要203.5英鎊（約新台幣8137元）、第三方支付平台Paypal帳戶價值258英鎊（約新台幣1萬317元），這些金融帳戶雖然比前面敘述網路平台帳戶都貴上許多，但有心者就算這4種都買也只要花費2萬多元，到手的帳戶資訊價值絕不只這幾萬元，還是相當「划算」。

「暗網」是網際網路中，無法透過搜尋引擎連上的網路，除了一般網路的功能之外，暗網還能用於躲避言論審查、躲避法律規範、販售非法商品等等。