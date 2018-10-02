2018諾貝爾物理獎 美法加3學者共享殊榮

2018-10-02 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾物理獎（2018 Nobel Prize in Physics）今（2）日揭曉，台灣時間下午近6時在瑞典公布得主，由美國學者亞許金（Arthur Ashkin）、法國學者莫羅（Gérard Mourou）和加拿大學者史崔克蘭（Donna Strickland）2男1女共享這項殊榮。

瑞典皇家科學院宣布，今年的諾貝爾物理獎頒給上述3人，以表彰他們「為雷射物理學（laser physics）帶來重大突破」；亞許金將「光學鑷子應用於生物系統」，莫羅與史崔克蘭則因發現高強度、超短光脈衝的產生方法而被授予物理獎。

頒獎單位指出，今年3位得主的研究發現徹底改變了雷射物理學領域，讓人們得以觀測極其微小的物體與令人難以置信的快速過程，進而使高精確度儀器為研究者開啟了未經探索的新領域，並應用於眾多的工業和醫療領域。

今年諾貝爾獎每一個獎項的獎金為900萬瑞典克朗（新台幣3100萬元），與去年相同。亞許金將分得一半獎金，莫羅與史崔克蘭則共享另一半獎金。

諾貝爾物理獎自1901年至2017年已頒發111次，歷屆得主僅有2位是女性，今年則新添1位女性得獎者─加拿大學者史崔克蘭。諾貝爾物理獎平均獲獎年齡是55歲，最年輕得主是1915年布萊格（Lawrence Bragg），當時他才25歲，與父親一起獲獎，最年長得主是戴維斯（Raymond Davis Jr.），以高齡88歲於2002年獲獎。

2017物理獎得主是美國3位學者魏斯（Rainer Weiss）、巴利許（Barry C. Barish）和索恩（Kip S. Thorne），得獎原因是首度成功觀測到重力波。

諾貝爾生理醫學獎得主已在昨日公布，頒給美、日癌症免疫學家艾利森（James Allison）與本庶佑，以表彰兩人「發現抑制免疫負調控因子的癌症療法」。

明天將持續在瑞典公布化學獎得主，8日宣布經濟獎得主。和平獎得主5日在挪威奧斯陸揭曉。受到「#MeToo」運動揭發的性醜聞影響，由瑞典學院負責頒發的諾貝爾文學獎今年停頒。