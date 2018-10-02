朝鮮半島和平最大的威脅？ 南韓民調：中國

2018-10-02 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓的友情今年初突然開花，讓朝鮮半島有望邁向和平，南韓一項民調顯示，民眾認為對朝鮮半島和平造成最大威脅的國家並非北韓，而是中國。

《朝鮮日報》報導，南韓首爾大學統一和平研究所今（2）日發布一項意識調查結果，針對「週邊國家中，對朝鮮半島和平威脅最大的國家」，有46.4%受訪者回答中國，選擇北韓的人有32.8%。

這是該研究所自2007年開始進行類似調查以來，中國首次被認為是最具威脅的國家。另外，去年有63.7%受訪者認為北韓最具威脅，兩韓關係發生變化後，今年降至一半。

調查中，針對「週邊國家中，最親密的國家」，僅3.7%受訪者回答中國，創下歷史新低；選擇北韓的人則比去年增加了7.8個百分點，有19.1%。

首爾大學統一和平研究所資深研究員崔奎珉分析，對北韓親密感的上升，是現任政府上台後，一系列兩韓關係進展帶來的影響；「2016年部署薩德以後，中國持續的經濟報復，給南韓人的對中意識造成了負面影響」。

雖然兩韓關係看似漸入佳境，但南韓民眾並未放鬆警惕，仍有56.1%受訪者認為北韓可能進行武力挑釁，但這項數字比去年下降了14.5個百分點；多達78.6%民眾認為北韓核武「非常或多少感覺到威脅」；有59.8%認為兩韓「需要統一」，比去年增加了5.7%。