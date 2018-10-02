美中角力加劇 日媒：中方召回留美高官子女

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社資料照）

2018-10-02 18:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國就貿易、軍事持續角力之際，日本網路媒體「商業期刊」（Business Journal）1日引述消息報導，美國總統川普月前暗批「赴美中國留學生幾乎都是間諜」後，中國政府已下令禁止高官子女到美國留學，並召回正在美國留學的高官子女。

報導指出，早在去年12月，白宮公布的首份國家安全戰略報告中，就建議美方應嚴格限制發放簽證給中國留學生，以防他們到美國竊取智慧產權；美國國務院今年6月起，也在機器人、航太、高科技製造業等敏感領域，將中國研究生的簽證有效期限制為1年。而在8月一場私人晚宴上，川普更暗批中國，指赴美的中國留學生幾乎都是間諜。

中國外交領域消息人士透露，中國政府高層認為，美中貿易摩擦短時間內難以解決，因此發布內部文件，要求中國高官子女不得赴美留學，並將在年內召回留美就學的高官子女。

消息人士認為這項考量出於安全和經濟因素，一是憂心中國高官子女被美國以「調查間諜嫌疑」為由當作人質扣押。二是中國高官認為，留美子女的學費為美國帶來巨大經濟效益。據統計，外國留學生去年為美國創造369億美元（約1.14兆台幣）收入，以及45萬個就業機會。

此外，中方高層也擔心，中國國家主席習近平的獨生女習明澤正就讀美國哈佛大學，美中關係友好時，美國政府還會加以照顧，但現在「川普很可能採取相反的行動。」

與此同時，美國中文媒體「新唐人電視台」指出，美國「外交政策」曾披露，美國喬治城大學的中國學生學者聯合會，每年都會接受來自中共資助，並充當中共「眼線」，監視當地中國留學生的言行。該會2011年的文件顯示，中國駐美大使館當時每學期都會給予該會800美元的活動費用。

更重要的是，中國高官的資產大都藏匿海外，一旦美方決定對中國權貴人士展開個人制裁，包括凍結他們的海外非法資產，透過這些高官的留美子女，可能可以找到更多證據。

事實上，美方上月宣布制裁中共中央軍事委員會裝備發展部及其部長李尚福，並凍結李尚福在美國司法管轄區的資產，禁止李持有美國簽證後，中方立即召回訪美的海軍司令員沈金龍，並召見美國駐中大使表示抗議。如此大動作暗示，有別於關稅制裁傷害到的是普通人民，美方出手制裁中國高官，已擊中中共要害。