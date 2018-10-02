美前國防官員提「迷你馬歇爾計畫」 助台維持邦交國

美國前國防官員認為，可利用「迷你馬歇爾計畫」幫助台灣維持邦交。（歐新社）

2018-10-02 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在國際上打壓台灣，更用錢挖走台灣的邦交國。美國前國防官員因此提出建議，認為應該利用「迷你馬歇爾計畫」，來幫助台維持與現有邦交國的關係。

據《美國之音》報導，曾任美國國防部長辦公室中國事務主任的包士可（Joseph Bosco）上周指出，台灣邦交國薩爾瓦多、巴拿馬在壓力下承認中國，台灣剩下的邦交國也有相同壓力，而台灣剩下的17個邦交國中，除教廷以外，其他16國全是小而窮的國家，他們可能也對於是否要放棄與台灣的外交關係感到掙扎。

美國曾在二戰後對於被戰爭破壞的西歐國家進行經濟援助、並協助重建，該計劃被以當時的美國國務卿喬治馬歇爾命名「馬歇爾計畫」。包士可認為，現在「迷你馬歇爾計畫」可以幫助台灣，他呼籲，美國與鄰國加拿大、墨西哥，還有台灣的鄰國日本、新加坡、韓國合作，並一同制定經濟發展方案，這樣就能部分抵銷這16國靠著背棄道德原則換來的部分金錢及就業利益。

包士可也指出，當台灣的邦交國發現他們正站在由中國向西方制度發起的「冷戰」最前線時，「迷你馬歇爾計畫」也可以給他們勇氣，或許還能鼓勵一些最近已與台灣斷交的國家重新回來支持民主，這不只對他們的道德、經濟、健康層面有幫助，對台灣以及民主世界也是好事。