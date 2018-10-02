鬧場還要人道歉 英保守黨：凸顯中國日漸興起的侵權行為

中國中央電視台記者孔琳琳大鬧英國保守黨年會，還掌摑一名香港籍義工，遭驅離會場，事後中國使館還要求主辦單位道歉。（圖擷取自Enoch Lieu推特）

2018-10-02 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台記者孔琳琳大鬧英國保守黨年會，不但痛罵與會香港民主黨人士，甚至還掌摑一名香港籍義工，最後遭驅離會場，警方短暫拘留後釋放，中國大使館居然還強硬要求主辦單位道歉；保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）表示，這恰好反映出中國在國外日益增多的人身侵犯、欺人行為。

中國官媒記者大鬧英政黨年會

據《英國廣播公司》（BBC）報導，當地時間週日在伯明翰召開的保守黨年會上，保守黨人權委員會與非政府組織「香港守望」（Hong Kong Watch）共同舉辦一場關於香港問題的研討會，主題是「對香港自由、法治和自治的侵蝕」，在會議接近尾聲，羅傑斯做結論時，央視記者孔琳琳突然站起來，痛罵羅傑斯：「你撒謊！你反華！你想分裂中國！」

會場許多人都孔琳琳突如其來的舉動嚇到，有人上前請其離場，沒想到這名女記者竟爆走、還怒摑掌香港籍學生義工，事後中國大使館嚴詞要求主辦單位道歉，竟措詞強硬稱「在如此重視言論自由的國家，中國記者想要表達自己的觀點、意見，卻被阻止，是相當不能接受的事」，還呼籲英國保守黨不要再干涉中國內政。

中國使館要求道歉 羅傑斯：多麼荒唐

針對中國大使館的強硬聲明，保守黨人權委員會副主席羅傑斯說，只要是看過現場影片的人，就知道中使館聲明是多麼荒唐，該道歉的是央視記者，中國政府也必須收回他們的聲明。

羅傑斯說：「這不正是中國在境外的人身侵犯和欺侮行為日益增長的實例之一嗎？」他呼籲，英國政府應當向中國當局明確告知，這種行為完全不可接受，若中國在外人士仍恣意妄為，「將來在政黨會議上對中國官員的認證就應該嚴格審核並加以限制。」