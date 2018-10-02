日相安倍改組內閣 12人首度入閣

安倍內閣大改組，有12人首次入閣。（美聯社）

2018-10-02 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今（2）日宣布內閣改組，內閣官房長官菅義偉下午正式公布名單，在不含首相的19名內閣閣員中，有6人留任、1人再入閣，另有12人是首度入閣，可說是大幅度改組。

綜合日媒報導，安倍晉三與聯合執政的公明黨主席山口那津男會談後，進行大幅度內閣改組，菅義偉公布名單後，下午3點半將於皇居進行就職儀式，6點45分進行首次內閣會議。

內閣名單：

內閣總理大臣 安倍晉三

副總理兼財務大臣與金融大臣 麻生太郎 （留任）

總務大臣 石田真敏 （新任）

法務大臣 山下貴司 （新任）

外務大臣 河野太郎 （留任）

文部科學大臣 柴山昌彥 （新任）

厚生勞動大臣 根本匠 （新任）

農林水產大臣 吉川貴盛 （新任）

經濟產業大臣 世耕弘成 （留任）

國土交通大臣 石井啟一 （留任）

環境大臣 原田義昭 （新任）

防衛大臣 岩屋毅 （新任）

官房長官 菅義偉 （留任）

復興大臣 渡邊博道 （新任）

國家公安委員會委員長兼防災擔當大臣 山本順三 （新任）

一億總活躍擔當大臣兼沖繩暨北方擔當大臣、行政改革擔當大臣 宮腰光寬 （新任）

IT（資訊科技）大臣兼科學技術擔當大臣 平井卓也 （新任）

經濟再生擔當大臣 茂木敏充 （留任）

地方創生大臣兼女性活躍擔當大臣 片山五月 （新任）

奧運擔當大臣 櫻田義孝 （新任）