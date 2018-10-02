川普對台軍售 俄軍事專家：美台正改變國防領域合作方式

俄軍事專家認為，美台正在改變軍事技術合作方式。（歐新社資料照）

2018-10-02 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國政府宣布批准對台灣軍售3.3億美元（約新台幣102億元）F-16戰機和其他軍機備用零件，有人更認為這張「台灣牌」是美國和中國貿易戰的助力。俄羅斯軍事專家瓦西里・卡申（Vasily Kashin）分析，華盛頓和台北正改變雙邊國防領域的合作方式。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯軍事專家卡申認為，美台武器貿易領域協議似乎數量不大，但卻相當的頻繁，結果是台灣裝備更換進程加快，而中美關係卻遭受新的打擊。過去，美台軍事技術合作會通過一系列龐大的文件來進行，數額高達數十億美元。簽署此類協議比較罕見，並總會引發中國的負面反應。

卡申指出，幾千萬或數億美元的軍售協議比較少見，一般情況下，是因為台灣方面因各種原因無力為大量購買武器買單。而今年8月，台灣總統蔡英文與時任美軍太平洋艦隊司令斯威夫特上將（Scott Swift）舉行會晤時，呼籲美台武器貿易正常化，台灣國防部長不久前也聲明，簽署個別項目交易協議，要比早前的大合同更為有效。

卡申分析，這種變化的背景是由於中美關係開始變差，美國已經不想再等待甚麼恰當時機宣布每項與台灣的合作交易。川普執政後，美國已經批准對台灣價值13億美元的軍售協議。而中美之間，或許將造成重拾強國嚴重對抗的舊秩序，而且，這種對抗將輻射到所有方面，從軍事、經濟到文化領域。