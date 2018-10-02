花粉症患者注意 明年日本春季花粉量恐暴增6成

日本氣象公司「weather news」報導指出，日本明年全國（不包含沖繩）平均花粉散播量將是自2013年以來規模最大的一次。（歐新社）

2018-10-02 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕一則2019年日本春季花粉預測推估，日本明年全國（不包含沖繩）平均花粉散播量將比往年（2009至2018年）平均多6成，恐是今年量的3倍，亦是2013年以來規模最大的「花粉大紛飛」。

據日本氣象公司「weather news」報導，由於日本今夏創紀錄的高溫，導致杉樹與檜木的雄蕊生產花粉特別旺盛，預計除北海道、東北北部、四國、山陰地區、九州（除大分縣）、奈良、三重、岐阜、靜岡和茨城等縣與往年差不多外，其餘地區的春季花粉量至少都會增加1.5倍，且琦玉縣與東京都甚至分別比往年平均高出3.6及2.6倍。

「weather news」解釋，由於今年梅雨季提早結束，加劇太平洋高壓和西藏高壓的影響，導致東日本至西日本都出現破記錄高溫，而在日照充足的條件下，雄蕊就旺盛成長及生產花粉；不過，也有研究指出，雄蕊的數量由夏季天氣決定，而雄蕊花粉數量則受秋季天氣的影響，因此今後的天氣發展仍是關鍵。

此外報導亦指出，花粉飛散量向來有隔年增減的傾向，一年較少、隔年就會增加，而今年日本多數地區花粉飛散情形輕微，因此2019年增加的可能性很高。

他們提醒，明年春季有花粉症或過敏體質的民眾，在遊日賞花時得做好預防花粉的準備。