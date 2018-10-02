《央視》記者英國鬧場打人 中國網友竟封「愛國勇士」

英國保守黨年會期間，《中國中央電視台》女記者孔琳琳在一場香港議題研討會上鬧場，怒罵主辦單位，以及與會香港民主派人士，離場時兩度掌摑一名香港籍學生義工，最後慘遭當地警方逮捕，警察將她拘留通宵後釋放。孔琳琳的行為不但沒有被中國網友譴責，甚至將她封為「愛國勇士」、「女中豪傑」。（圖擷取自Enoch Lieu推特）

2018-10-02 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨年會期間，《中國中央電視台》女記者孔琳琳在一場香港議題研討會上鬧場，怒罵主辦單位，以及與會香港民主派人士，離場時兩度掌摑一名香港籍學生義工，最後慘遭當地警方逮捕，警察將她拘留通宵後釋放。孔琳琳的行為不但沒有被中國網友譴責，甚至將她封為「愛國勇士」、「女中豪傑」。

孔琳琳9月30日在「香港自由、法治、自治受損」的研討會上，朝著「香港監察」委員會主席羅傑斯（Benedict Rogers）大喊：「你說謊！你反中國、想分裂中國！你連中國人都不是！其他人全是漢奸！」孔琳琳的行為遭到勸阻，但孔女持續叫囂「你無權碰我、放開我」、「我有權利抗議」、「這是民主」，並賞了香港出生的學生義工Enoch Lieu兩巴掌，直到警方到場後才控制場面。

事後《央視》聲明指出，任何鼓吹分裂中國的圖謀和行為都是逆歷史潮流和徒勞的，同時要求英國確實採取措施，保​​障《央視》記者權益，確保不再發生此類荒唐事件。

不僅《央視》力挺自家記者的行為，就連中國網友也贊同，「這種堅決維護國家統一，維護祖國尊嚴名譽的好記者請一定好好嘉獎」、「幹得漂亮」、「這記者太棒了」、「孔琳琳好樣的，就是要敢於挑戰這種毫無廉恥的港獨分子！女中豪傑，佩服佩服」、「要不要抵制英國請組織發句話！」、「致敬巾幗英雄」。

但也有中國人認為孔琳琳的行為錯誤，「終於知道為什麼要控制輿論了，中國網友評論不帶腦子的太多了」、「我呵呵黑描成白，厲害厲害」、「她這個央視記者還是好好練練口說吧，要不怎麼和人家理論，來來回回就那麼幾句」、「丟臉丟到國外去了」。