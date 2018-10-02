酸對方「從沒在思考」 川普在記者會和媒體槓上...

川普當面酸記者「從沒在思考」。（歐新社）

2018-10-02 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自從政後與媒體相處不睦，他甚至在一場記者會中打槍記者提問，還當面酸記者「從沒在思考」，引發不少批評。

川普於當地時間週一在白宮玫瑰園舉行記者會，在點名提問記者時，點到一名《ABC》女記者維加（Cecilia Vega），維加當下轉頭尋找麥克風，川普這時說，「她被我點到好像很驚訝」，維加接到麥克風後起身回應說，「我並沒有，謝謝總統」，川普接著說，「沒關係，我知道你沒在思考，從來都沒有」，維加聽到後臉色有些疑惑，問了一句「抱歉？」川普並回應，直接要記者問問題。

維加問了關於身陷性侵疑雲的大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與FBI調查的問題，隨即遭川普打槍，稱他樂意回答這類問題，但今天的記者會重點是在貿易議題，因此他想要先回答貿易問題。

衝突不止這一樁，《CNN》女記者柯林斯（Kaitlan Collins）之後再度提問了2個與卡瓦諾有關的問題，川普聽到後先是搖搖頭說「別這麼做，這樣很不好，你有關於貿易的問題想問嗎？」柯林斯表示，前面已經回答過不少貿易問題，因此她想要改問卡瓦諾的問題，川普仍說「別這樣」，接著不管柯林斯正在提問，直接點名其他記者，且示意將麥克風從柯林斯手上交到其他人手中，柯林斯只能尷尬站在原地。